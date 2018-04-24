На Самарскую область надвигается циклон, бушевавший в Москве несколько дней 

В Поволжье начнутся заморозки и пройдет снег. В ближайшее время температура в регионе заметно понизится. Как минимум две ночи в Самаре пройдут под знаком «минус». Столбики термометров в некоторых районах области опустятся до отметки в 5 градусов ниже нуля. Днем будет немногим теплее: 4-7 °C. Во вторник и среду в регионе будет идти мокрый снег, обещают синоптики. Циклон натворил немало бед в столичном регионе. Однако такого ураганного ветра в Самаре уже не будет. По прогнозам специалистов его скорость не превысит 12 м/с. В четверг холодная воздушная масса покинет губернию и направится в сторону Урала. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, приближаясь к апрельским нормам. Осадки не прекратятся, будут идти дожди, возможны грозы.
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