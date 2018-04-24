Ещё
На Самарскую область надвигается циклон, бушевавший в Москве несколько дней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Самарскую область надвигается циклон, бушевавший в Москве несколько дней 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В Поволжье начнутся заморозки и пройдет снег. В ближайшее время температура в регионе заметно понизится. Как минимум две ночи в Самаре пройдут под знаком «минус». Столбики термометров в некоторых районах области опустятся до отметки в 5 градусов ниже нуля. Днем будет немногим теплее: 4-7 °C. Во вторник и среду в регионе будет идти мокрый снег, обещают синоптики. Циклон натворил немало бед в столичном регионе. Однако такого ураганного ветра в Самаре уже не будет. По прогнозам специалистов его скорость не превысит 12 м/с. В четверг холодная воздушная масса покинет губернию и направится в сторону Урала. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, приближаясь к апрельским нормам. Осадки не прекратятся, будут идти дожди, возможны грозы.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
В Тольятти на следующей неделе завершится отопительный сезон Уровень воды в малых реках Самарской области начал снижаться В Самарскую область вернутся минусовые температуры и снег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»107
Газпром готов построить «Северный поток-3»286
В московском метро произошло ЧП5
Названа зарплата столичных учителей175
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах126
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение