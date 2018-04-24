«Россети» устранили последствия шторма в Центральном федеральном округе

«Россети» завершили проведение аварийно-восстановительных работ в регионах Центрального федерального округа, пострадавших от шторма с аномальными для этих территорий порывами ветра до 30 метров в секунду, говорится в сообщении компании.

Как отмечается, энергетики приступили к ликвидации технологических нарушений в субботу, 21 апреля 2018 года, как только стало известно о первых отключениях электроэнергии.

«В кратчайшие сроки было возвращено электроснабжение 95% потребителей. В Тверской области , где многие линии электропередачи проходят через болотистую и лесистую местность, ситуация дополнительно осложнялась низкой концентрацией оставшихся 5% потребителей», — заявили в компании.

Всего единовременно устранением последствий урагана занималось до 2тыс. человек в составе более 650 бригад. В их распоряжении находилось свыше 700 единиц спецтехники. Все социально значимые объекты были запитаны от резервных источников электроснабжения.