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«Россети» устранили последствия шторма в Центральном федеральном округе
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«Россети» устранили последствия шторма в Центральном федеральном округе 

Rambler News Service 1 час назад
«Россети» завершили проведение аварийно-восстановительных работ в регионах Центрального федерального округа, пострадавших от шторма с аномальными для этих территорий порывами ветра до 30 метров в секунду, говорится в сообщении компании.
Как отмечается, энергетики приступили к ликвидации технологических нарушений в субботу, 21 апреля 2018 года, как только стало известно о первых отключениях электроэнергии.
«В кратчайшие сроки было возвращено электроснабжение 95% потребителей. В Тверской области, где многие линии электропередачи проходят через болотистую и лесистую местность, ситуация дополнительно осложнялась низкой концентрацией оставшихся 5% потребителей», — заявили в компании.
Всего единовременно устранением последствий урагана занималось до 2тыс. человек в составе более 650 бригад. В их распоряжении находилось свыше 700 единиц спецтехники. Все социально значимые объекты были запитаны от резервных источников электроснабжения.
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