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На Среднем Урале из-за непогоды ожидают ЧС
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На Среднем Урале из-за непогоды ожидают ЧС 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Средний Урал накрыл мощный апрельский снегопад. Из-за непогоды дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований приведены в готовность. За ситуацией на дорогах в онлайн-режиме следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России, передает "Уралинформбюро".
"Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях. Ожидаемые осадки могут повлечь увеличение водности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы подтопления жилых домов нет. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — призвали в пресс-службе ведомства.
Сложная обстановка сохраняется на дорогах. Больше всего снега выпадет, по прогнозу, в Екатеринбурге, Ирибите, Каменске-Уральском, Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах. Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок.
По данным сервиса «Яндекс-пробки», уральская столица в 14.30 встала в 6-балльные пробки. Дорожную обстановку осложняют мелкие ДТП и ремонтные работы.
По данным уральского гидрометцентра, дождь и мокрый снег будут идти в регионе до 27 апреля.
Екатеринбургу грозит дефицит питьевой воды
Стоит отметить, что зимой 2017-2018 осадков выпало немного. Январь 2018-го стал самым малоснежным за последние пять лет. Специалисты высказывали опасения, что это грозит Среднему Уралу низкой наполняемостью водоемов.
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