Авиалесохрана рассказала, когда в Подмосковье могут прийти лесные пожары

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Лесные пожары могут начаться в европейской части России уже в мае, а в июне в зону риска попадает уже Подмосковье , заявил начальник учреждения «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в пресс-центре «Россия сегодня».

"В мае есть пожарная опасность в Приволжском федеральном округе, в июне — в Центральном федеральном округе, в том числе Московской области. К сожалению, в Подмосковье несколько дней назад, как только стало тепло, начали выжигать поля", — сказал Акбердин.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в мае при ожидаемых температурах 25-30 градусов возможны пожары на Нижней Волге, в Краснодарском и Ставропольском краях.

"С другой стороны, мы ещё прогнозируем, что влагосодержание в почве, количество дождей будут гасить возникающие из-за человеческого фактора очаги пожаров. Ещё не настолько сухо в первой половине мая, что всё вспыхнет как порох", — добавил Варакин.