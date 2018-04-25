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Региональное ГУ МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе
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Региональное ГУ МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 26 апреля ночью облачно с прояснениями, днем облачно, ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, возможна гроза, ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с., температура воздуха по области ночью -1°С, +4°С, днём +9°С, +14°С, в Самаре ночью +2°С, +4°С, днем +12°С, +14°С., сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий при порывах ветра:
— окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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