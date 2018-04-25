Кузбассовцев предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области , 25 апреля местами по области ожидаются грозы, дожди, ветер 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. В Беловском и Новокузнецком районах ожидается высокая пожароопасность.

В связи со сложными погодными условиями необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Нельзя пережидать непогоду возле деревьев и линий опор электропередач. Некоторый съемные конструкции могут быть подхвачены ветром. В условиях низкой видимости необходимо соблюдать осторожность, двигаясь на автомобиле. Во время грозы — отключать из сети электроприборы, в помещении закрывать ока и балконные двери.

Из-за осадков в реках и водоемах региона возможен подъем уровня воды. Также специалисты напоминают, что с 15 апреля по 15 июня на территории Кузбасса действует особый противопожарный режим. В это время категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров, пал травы и сжигание мусора.