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Кузбассовцев предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах
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Кузбассовцев предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 

АиФ Кузбасс 33 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, 25 апреля местами по области ожидаются грозы, дожди, ветер 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. В Беловском и Новокузнецком районах ожидается высокая пожароопасность.
В связи со сложными погодными условиями необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Нельзя пережидать непогоду возле деревьев и линий опор электропередач. Некоторый съемные конструкции могут быть подхвачены ветром. В условиях низкой видимости необходимо соблюдать осторожность, двигаясь на автомобиле. Во время грозы — отключать из сети электроприборы, в помещении закрывать ока и балконные двери.
Из-за осадков в реках и водоемах региона возможен подъем уровня воды. Также специалисты напоминают, что с 15 апреля по 15 июня на территории Кузбасса действует особый противопожарный режим. В это время категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров, пал травы и сжигание мусора.
АиФ Кузбасс: последние новости
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