Сильные дожди и грозы приближаются к Новосибирску

В среду, 25 апреля, в Новосибирске будут дожди, а при прохождении теплого атмосферного фронта будет усиливаться юго-западный ветер до 22 м/с, днем столбики термометров повысятся до плюс 14°С, ночью будет +3, +8°С.

«На Новосибирскую область надвигается погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков . — Синоптики прогнозируют интенсивные дожди, грозы и порывистый ветер. Новосибирцам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды. Пик непогоды придется на утро и день 25 апреля 2018 года».

В четверг, 26 апреля, характер погоды еще немного изменится, холодный фронт понизит температуру воздуха до +10 градусов, западный ветер будет с порывами до 15 м/с. Ночью температура -3, +2°С. Местами небольшие осадки, ночью с мокрым снегом.

В пятницу, 27 апреля, днем всего лишь +7, +12°С, в ночные часы -1, +4°С. Юго-западный умеренный ветер, местами небольшие и умеренные осадки, в основном в виде дождя.

«В выходные дни начнется очередное, но небольшое повышение температуры, — говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В субботу, 28 апреля, которая, напомним, будет на этой неделе рабочим днем, при прохождении теплого фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 15 м/с, днем воздух прогреется до +10, +15°С, в ночные часы -1, +4°С. Местами небольшие и умеренные дожди. Южный ветер будет порывистым до 10-15 м/с. В воскресенье, 29 апреля, температура +10, +15°С, ночью +4, +9°С. Южный порывистый ветер и местами дожди.