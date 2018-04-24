В Москве ждут торнадо 

Летом 2018 года в Москве возможен торнадо. Такое предположение высказывают климатологи.
Это связано с перегревом воздуха и перенасыщенностью атмосферы влагой. Комментарий корреспондента проекта meteoweb.ru Алексея Сафонова:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Торнадо в Москве можно увидеть два, иногда даже три раза за теплый период каждый год. Если мы посмотрит статистику за период, скажем, с 1990-го по 1999-й, по 2000 год, ситуация была другая. Там наблюдалось торнадо один раз в пять лет, может быть, один раз в три года. Сейчас это гораздо быстрее и связано, конечно, с потеплением климата и с резкими изменениями, скажем, скачками температуры, атмосферного давления. Например, https://www.bfm.ru/gallery/story/1035 ураган, который мы пережили в эти выходные, тоже был беспрецедентный по своей силе. На метеостанции »Внуково», по-моему, был зафиксирован самый сильный порыв — 30 метров в секунду. Такого не было даже в 1998 году. Порыв 30 метров в секунду — это уже официальный ураган. Почему-то власти Москвы об этом не говорят вот так открыто, как мы это можем сделать».
Заместитель кафедры физики атмосферы Московского университета Игорь Мохов считает, что торнадо возможны, но вряд ли они будут сильными.
— Бывает очень мощный торнадо, но в России обычно такой интенсивности, как в Соединенных Штатах Америки, не достигается. Не достигались пока по результатам измерений.
— А что вообще от этого торнадо ждать? Есть ли опасность какая-то?
— Локальные разрушения. Это было в свое время там и в Московском регионе, и в Иванове, и в Калужской области, на Черном море, в Сочи. Так что тут бывают смерчи такие водяные и на суше, поэтому риск возрастает, действительно, последние десятилетия.
Во время урагана в Москве 21 апреля погибли два человека, в частности один ребенок. Также несколько пострадавших попали в больницы.