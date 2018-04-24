В Москве ждут торнадо

Летом 2018 года в Москве возможен торнадо. Такое предположение высказывают климатологи.

Это связано с перегревом воздуха и перенасыщенностью атмосферы влагой. Комментарий корреспондента проекта meteoweb.ru Алексея Сафонова

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Торнадо в Москве можно увидеть два, иногда даже три раза за теплый период каждый год. Если мы посмотрит статистику за период, скажем, с 1990-го по 1999-й, по 2000 год, ситуация была другая. Там наблюдалось торнадо один раз в пять лет, может быть, один раз в три года. Сейчас это гораздо быстрее и связано, конечно, с потеплением климата и с резкими изменениями, скажем, скачками температуры, атмосферного давления. Например, https://www.bfm.ru/gallery/story/1035 ураган, который мы пережили в эти выходные, тоже был беспрецедентный по своей силе. На метеостанции »Внуково» , по-моему, был зафиксирован самый сильный порыв — 30 метров в секунду. Такого не было даже в 1998 году. Порыв 30 метров в секунду — это уже официальный ураган. Почему-то власти Москвы об этом не говорят вот так открыто, как мы это можем сделать».

— Бывает очень мощный торнадо, но в России обычно такой интенсивности, как в Соединенных Штатах Америки , не достигается. Не достигались пока по результатам измерений.

— А что вообще от этого торнадо ждать? Есть ли опасность какая-то?

— Локальные разрушения. Это было в свое время там и в Московском регионе, и в Иванове, и в Калужской области , на Черном море, в Сочи . Так что тут бывают смерчи такие водяные и на суше, поэтому риск возрастает, действительно, последние десятилетия.

Во время урагана в Москве 21 апреля погибли два человека, в частности один ребенок. Также несколько пострадавших попали в больницы.