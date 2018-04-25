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В пригородных поездах Свердловской области отменили комиссию за билеты из-за снегопада
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В пригородных поездах Свердловской области отменили комиссию за билеты из-за снегопада 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. «Свердловская пригородная компания» (СПК, входит в состав РЖД) из-за снегопада отменила сбор в 100 рублей, который по правилам взимается с пассажиров за оформление билетов непосредственно в пригородном поезде при посадке без проездного документа на станции, оборудованной кассами. Об этом в среду сообщили в пресс-службе «СПК».
24 апреля в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. Снег идет и 25 апреля.
"Данная мера принята в связи со сложными погодными условиями, учитывая вероятность затруднения движения городского общественного транспорта, из-за чего пассажиры могут не успеть своевременно добраться до вокзала и приобрести билет в кассе до отправления электрички. В регионе сохраняется сложная дорожная обстановка", — сообщили в пресс-службе.
По данным департамента информации губернатора, в минувшие сутки 268 дорожных машин боролись с последствиями снегопада и обрабатывали дороги от гололеда. «С 24 апреля на всей территории области прошли обильные осадки, всего выпало от 10 до 15 см снега. На дороги вышли 174 комбинированных дорожных машины, 41 автомобиль с отвалом, 36 автогрейдеров и 14 тракторов. Больше всего техники вышло на дороги центральной и южной части области», — сообщили в департаменте.
На региональных автомобильных дорогах Свердловской области Управление автодорог региона установило 48 комплексных постов дорожного контроля.
В соседнем со Свердловской областью Ханты-Мансийском автономном округе вечером 25 апреля ожидается обильный снегопад. На данный момент в Челябинской области, где во вторник была закрыта федеральная трасса М-5 из-за снегопада, без осадков, днем воздух прогрелся до плюс 13, порывы ветра достигают 12 м/с.
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