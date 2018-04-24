Из-за снегопада спасатели попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок

В областном МЧС предупреждают, что из-за снегопада в Свердловской области сохраняется сложная обстановка для автомобилистов. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются по всей области. Особенно не повезет Екатеринбургу Каменску-Уральскому , Ирбиту, Тавдинскому, Талицкому и Туринскому округам.

Спасатели в режиме онлайн мониторят дорожную обстановку с помощью 26 камер видеонаблюдения. Автомобилистов просят отказаться от дальних поездок для их же безопасности. А тех, кто соберется в путь, просят быть особенно внимательными на дороге.

— Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях. Ожидаемые осадки могут привести к увеличению водности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы подтопления жилых домов нет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

При возникновении сложной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

А мы сегодня собирали виды заснеженного Екатеринбурга. Получилось местами красиво!