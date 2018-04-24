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Из-за снегопада спасатели попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок
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Из-за снегопада спасатели попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В областном МЧС предупреждают, что из-за снегопада в Свердловской области сохраняется сложная обстановка для автомобилистов. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются по всей области. Особенно не повезет Екатеринбургу, Каменску-Уральскому, Ирбиту, Тавдинскому, Талицкому и Туринскому округам.
Спасатели в режиме онлайн мониторят дорожную обстановку с помощью 26 камер видеонаблюдения. Автомобилистов просят отказаться от дальних поездок для их же безопасности. А тех, кто соберется в путь, просят быть особенно внимательными на дороге.
— Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях. Ожидаемые осадки могут привести к увеличению водности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы подтопления жилых домов нет, — отмечают в пресс-службе ведомства.
При возникновении сложной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
А мы сегодня собирали виды заснеженного Екатеринбурга. Получилось местами красиво!
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