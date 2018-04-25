Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

"На 00:00 мск на территории РФ действовало

28 пожаров на землях лесного фонда в Забайкальском крае, пять пожаров — в Республике Бурятия, по два пожара — в Республике Тыва и Иркутской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего на территории Сибири действуют 37 лесных пожаров общей площадью 4,2 тыс. га. Днем ранее в регионе регистрировали 27 пожаров на 2,1 тыс. га. При этом площадь возгораний в Сибири составляет менее 5% от всех пожаров, действующих в России, так как наиболее сложная обстановка сохраняется на Дальнем Востоке.

В Забайкалье, где накануне власти ввели режим ЧС регионального характера, леса горят в девяти районах, площадь возгораний превысила 3,6 тыс. га. При этом, по данным пресс-службы краевого минприроды, угрозы для населенных пунктов нет. Со стихией борются 600 человек, задействовано свыше 100 единиц техники. В ближайшие дни ситуацию могут осложнить сухая и теплая погода, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Тушат огонь и в соседней Бурятии, на большей территории которой объявлен особый противопожарный режим. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, горят 160 га леса. Всего за прошедшие сутки в Бурятии потушили восемь очагов, в том числе в пригороде Улан-Удэ . «Причиной лесных пожаров чаще всего становятся палы сухой травы», — отметили в ведомстве.

По данным Госкомлеса Тувы, за сутки площадь пожаров в республике выросла на четверть — до 205 га. Впрочем синоптики прогнозируют, что в среду в регионе пройдет дождь со снегом, что благоприятно скажется на пожароопасной обстановке. Два пожара тушат и в Осинском и Боханском районах Иркутской области, оба уже локализованы. В этом регионе, напротив, ожидается повышение класса пожарной опасности.

Подготовка к пожарам в Западной Сибири

Омской области лесных пожаров пока нет, но региональное МЧС рекомендовало областному правительству ввести с 29 апреля особый противопожарный режим. «В этом году на территории Омской области ожидается осложнение ситуации с лесными пожарами, предпринимаются все необходимые меры. Это в том числе и следствие того, что в этом году нет обширных паводковых явлений, почва не переувлажнена, все быстрее просохнет», — уточнили в МЧС.

Новосибирской области с 23 апреля действует постановление губернатора о начале пожароопасного сезона в 15 районах региона. В лесах запрещено разводить костры, использовать горючие или тлеющие материалы, а также работать с открытым огнем. Планируется, что с 28 апреля эти меры распространят еще на 13 районов и города новосибирской агломерации. Позже всего, с 4 мая, пожароопасный сезон начнется на территории Кыштовского и Северного районов области.

Кроме того, после теплых выходных в Новосибирской области участились случаи незаконных палов сухой травы. Для своевременного выявления термоточек региональное ГУ МЧС направило в самые сложные районы группы мониторинга с беспилотными летательными аппаратами. За прошедшие сутки новых возгораний не фиксировалось — пасмурная, дождливая погода не способствовала распространению огня, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.