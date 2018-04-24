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Фонтан кипятка бьет до десятого этажа: в Тюмени во время испытаний теплосетей произошел первый порыв
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Фонтан кипятка бьет до десятого этажа: в Тюмени во время испытаний теплосетей произошел первый порыв 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
Теплосети на улице Василия Гольцова не выдержали проверку. Здесь сегодня утром, 24 апреля, произошел порыв. Фонтан с горячей водой вырос до уровня десятого этажа. Очевидцы сообщают, что место оцепили полицейские.
В компании УСТЭК сейчас проверяют информацию об аварии. Комментарий ожидается.
Напомним, ранее коммунальщики предупреждали о проведении работ в городе.
— В ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций, — сообщалось ранее в компании.
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