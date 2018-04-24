Фонтан кипятка бьет до десятого этажа: в Тюмени во время испытаний теплосетей произошел первый порыв

Теплосети на улице Василия Гольцова не выдержали проверку. Здесь сегодня утром, 24 апреля, произошел порыв. Фонтан с горячей водой вырос до уровня десятого этажа. Очевидцы сообщают, что место оцепили полицейские.

В компании УСТЭК сейчас проверяют информацию об аварии. Комментарий ожидается.

Напомним, ранее коммунальщики предупреждали о проведении работ в городе.

— В ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций, — сообщалось ранее в компании.