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25 апреля во Владивостоке завершится отопительный сезон
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25 апреля во Владивостоке завершится отопительный сезон 

АиФ-Владивосток 35 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркеенко.
«В соответствии с постановлением правительства РФ, отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон, — отметил заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Эдуард Зямалов. — В целом сезон прошел в плановом режиме, он был хорошо подготовлен, необходимые мероприятия были проведены вовремя. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона отмечено не было, возникавшие повреждения теплотрасс устранялись в сжатые сроки».
Отметим, в рамках отопительного сезона 2017-2018 гг. на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев.
Благодаря слаженной работе коммунальных служб Владивостока и тщательной подготовке города к отопительному сезону прошедшей зимой на 15% удалось снизить количество порывов на теплосетях. Во многом таких показателей добились благодаря модернизации сетей.
В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.
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