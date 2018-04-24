Дождливо будет в Вологде в конце этой недели

Один из самых солнечных дней ждет вологжан сегодня. Во вторник, 24 апреля, весь день в небе над Вологдой будет светить весеннее солнце.

Температура воздуха прогреется до +6 градусов, ветер слабый 2-4 метра в секунду. Со среды в областной столице начнутся дожди. Осадки ожидаются до воскресенья. Но на улице при этом будет становиться все теплее.

25 апреля прогнозируется 8 градусов со знаком плюс, в четверг потеплеет до +11, а в пятницу и последующие дни столбики термометров поднимутся еще на пару градусов вверх.

К концу недели в Вологде ожидается и первая весенняя гроза.