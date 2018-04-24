Медицинские отходы под Ярославлем утилизируются без опасности для экологии 

На территории полигона «Скоково» сегодня независимо работает компания «Биотерм», занимающаяся уже 10 лет утилизацией медицинских отходов, лекарственных средств, биологических отходов из регионов Центрального федерального округа. У предприятия имеется лицензия Росприроднадзора на работу с отходами 1 — 4-го классов опасности.
— Принимаемые отходы мы не размещаем, а обезвреживаем. Это два разных вида обращения с опасными отходами. Чаще всего работаем с отходами 3 — 4-го классов и очень редко со вторым. Если говорить о количестве поступающих отходов, то их не так много. Они измеряются тоннами, а не тысячами. В сутки утилизируем около 10 тонн, — сообщил директор по развитию ООО «Биотерм» Александр Климов. — Хочу отметить, что с опасными хлор— и галогенсодержащими отходами ни в каком виде мы не работаем.
Для уничтожения опасных отходов здесь применяется уникальный технологический комплекс, а именно — пиролизная установка. Метод утилизации представляет собой процесс термического разложения отходов при температуре около 800 градусов, а газы, выделенные при сжигании, попадают в камеру дожигания и подвергаются воздействию температуры в 2000 градусов. После сжигания остается зольный остаток, который неопасен для окружающей среды и здоровья человека.
На предприятии действует программа производственного контроля. Обязательно производится лабораторный контроль, делаются необходимые замеры около пиролизной установки и на границах санитарной зоны.