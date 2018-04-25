«Яндекс» опубликовал карту для аллергиков

Карта, показывающая концентрацию пыльцы в воздухе, появилась в «Яндекс. Погоде», передает телеканал «360».

Сервис сообщает ‐ где, когда и насколько интенсивно будут цвести аллергены. Карта показывает ‐ где зацветут амброзия, береза, вяз, дуб, ель и злаки.

Сейчас карта показывает прогноз концентрации каждого аллергена на неделю вперед. Доступен также долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Для этих целей используются сведения компании Aerostate, которая при своих расчетах учитывает зависимость фаз цветения от показателей температуры, а также данные сервиса о ветре и осадках.

"Учет актуального прогноза погоды позволяет Яндекс. Погоде сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города", — говорится в Яндекс

С помощью подобной карты пыльцы аллергики смогут более детально планировать свои поездки в пик цветения.