Общегородской субботник в Оренбурге отменили из-за плохой погоды

Администрация Оренбурга отменила общегородской субботник из-за плохой погоды, передает пресс-служба ведомства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, общегородской субботник, запланированный на 24 апреля, переносится», — говорится в сообщении.

В администрации не уточнили дату, на которую переносится субботник.

«О дате проведения общегородского субботника будет сообщено дополнительно», — отметили там.

Напомним, ранее общегородской субботник планировалось провести в пятницу, 20 апреля. Однако тогда городские власти перенесли его на 24 апреля из-за дождя.