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Общегородской субботник в Оренбурге отменили из-за плохой погоды
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Общегородской субботник в Оренбурге отменили из-за плохой погоды 

ProOren 51 минуту назад
Фото: ProOren
Администрация Оренбурга отменила общегородской субботник из-за плохой погоды, передает пресс-служба ведомства.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, общегородской субботник, запланированный на 24 апреля, переносится», — говорится в сообщении.
В администрации не уточнили дату, на которую переносится субботник.
«О дате проведения общегородского субботника будет сообщено дополнительно», — отметили там.
Напомним, ранее общегородской субботник планировалось провести в пятницу, 20 апреля. Однако тогда городские власти перенесли его на 24 апреля из-за дождя.
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