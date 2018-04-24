В Кирове автобусы и машины продолжают застревать в снегу

Уже третий день кировчане сталкиваются с большими пробками на дорогах и другими проблемами, вызванными аномальным снегопадом. Сегодня автолюбители пожаловались в соцсети на состояние некоторых улиц. Участок Щорса, от Сельмаша до железнодорожного вокзала они назвали адом. Там дорога вся в ледяных горбах и колдобинах. Аналогичная ситуация наблюдается и на других улицах города. Общественный транспорт зачастую стоит из-за того, что не может подняться в горку. Киров начало заваливать снегом еще в субботу. Многие автомобилисты пересели на общественный транспорт, но это не избавило улицы от пробок.