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В Кирове автобусы и машины продолжают застревать в снегу
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В Кирове автобусы и машины продолжают застревать в снегу 

Авторадио 1 час назад
Уже третий день кировчане сталкиваются с большими пробками на дорогах и другими проблемами, вызванными аномальным снегопадом. Сегодня автолюбители пожаловались в соцсети на состояние некоторых улиц. Участок Щорса, от Сельмаша до железнодорожного вокзала они назвали адом. Там дорога вся в ледяных горбах и колдобинах. Аналогичная ситуация наблюдается и на других улицах города. Общественный транспорт зачастую стоит из-за того, что не может подняться в горку. Киров начало заваливать снегом еще в субботу. Многие автомобилисты пересели на общественный транспорт, но это не избавило улицы от пробок.
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