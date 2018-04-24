В Междуреченске начался ледоход на реке Уса

Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, достижения опасных отметок на водоемах Кузбасса не зафиксировано. Река Уса частично вскрылась, выше гидропоста образовался затор. За прошедшие сутки вода прибыла, но опасного уровня еще не достигла.

В Междуреченске Томь повысилась на 37 см, до опасного уровня остается 210 см. В Новокузнецке урвоень воды в Томи повысился на 96 см за сутки, до опасного остается 233 см. В Кемерове за сутки Томь прибавила 35 см, до опасного — 400 см.

В ближайшие дни ожидается прохладная погода, поэтому сильного повышения уровня воды не будет. На гидропостах малых рек, где до опасных уровней около метра, проводятся учащенные наблюдения. Ситуация находится под постоянным контролем.