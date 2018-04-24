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Не ругайтесь, это красиво: смотрим на фотографии заснеженных улиц Екатеринбурга
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Не ругайтесь, это красиво: смотрим на фотографии заснеженных улиц Екатеринбурга 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Утром в Екатеринбурге зарядил снегопад. Мелкие крупинки снега сменялись настоящими хлопьями. Белым покрывалом укрылись машины, деревья, асфальт и все вокруг. Екатеринбуржцы, конечно, ругают апрельский снегопад. Но как такое чудо природы не сфоткать? Вот и мы не устояли.
Сегодня, по прогнозам Свердловского гидрометцентра, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем потеплеет до +6… +8 °С.
Ранее мы писали, какая погода ждет екатеринбуржцев на этой неделе. Будет снежно и дождливо.
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