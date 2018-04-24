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Из-за снегопада в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета
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Из-за снегопада в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Три самолета, пунктом назначения которых был Екатеринбург, вынуждены были уйти на запасной аэродром из-за сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня на Средний Урал.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово "Интерфаксу", из-за условий низкой видимости три рейса по решению экипажей приземлялись в Перми. Речь идет о самолетах, следовавших из Москвы, Антальи и Дубая. Сейчас они уже прибыли в Екатеринбург.
Снег в городе, между тем, не прекращается, хотя метель уже утихла. Екатеринбург встал в семибалльные пробки, с утра на дорогах область зарегистрировано более 50 ДТП, причиной большинства которых стала, в том числе, летняя резина (многие автовладельцы успели «переобуться», так как погода позволяла).
Сейчас достаточно тепло, но к вечеру возможно понижение температуры, ожидается гололед, и водителям, которые уже сменили шины, лучше не выезжать на дороги, особенно — на загородные.
Свердловское управление ГИБДД направило предупреждение на автовокзалы о том, что с наступлением темноты возможно придется прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта.
"Наибольшее количество осадков ожидается в Екатеринбурге, Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах, Каменске-Уральском и в Ирбите. Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии", — сообщает пресс-служба МЧС Среднего Урала.
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