Из-за снегопада в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета

Три самолета, пунктом назначения которых был Екатеринбург , вынуждены были уйти на запасной аэродром из-за сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня на Средний Урал.

Снег в городе, между тем, не прекращается, хотя метель уже утихла. Екатеринбург встал в семибалльные пробки, с утра на дорогах область зарегистрировано более 50 ДТП, причиной большинства которых стала, в том числе, летняя резина (многие автовладельцы успели «переобуться», так как погода позволяла).

Сейчас достаточно тепло, но к вечеру возможно понижение температуры, ожидается гололед, и водителям, которые уже сменили шины, лучше не выезжать на дороги, особенно — на загородные.

Свердловское управление ГИБДД направило предупреждение на автовокзалы о том, что с наступлением темноты возможно придется прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта.