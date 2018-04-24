В Оренбурге снова выпал снег

Сегодня утром жители Бугуруслана, Матвеевского и Тюльганского районов, выходя из дома, обнаружили снег. Несколько минут назад он выпал и в областном центре.

Сегодня ночью температура воздуха в вышеуказанных районах опустилась до -4 °C. В Оренбурге она не была ниже -1 °C. На данный момент столбик термометра остановился на отметке 3°C выше нуля, и в городе пошел снег.

К обеду температура воздуха составит +5°C, и апрельский «сюрприз», вероятнее всего, растает. Но пока многие оренбуржцы постят в соцсетях фотографии с сием чудом природы.

Снег также выпал в соседних регионах — Башкортостане Татарстане . В Самарской же области сегодня солнечно.

Синоптики отмечают, что еще сегодня и завтра в области ожидаются отрицательные температуры, а уже в четверг в Оренбуржье придет потепление и воздух снова прогреется до +11°C.

Напоминаем, что в ближайшие дни водителям стоит быть аккуратнее на дорогах. Если вы еще не поменяли резину, то не торопитесь: подождите до следующей недели.