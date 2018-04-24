Снежный коллапс: на трассе Уфа — Челябинск застряли большегрузы

Утром 24 апреля на трассе М-5 парализовало движение. Из-за снегопада на дороге встали фуры. С последствиями весенней стихии вышла бороться спецтехника. Снегоуборочные машины расчищают трассу. Из-за снегопадов на скользкой дороге мелкие ДТП.

— За прошлые сутки в республике работало 626 единиц спецтехники. На федеральных дорогах 73 машины. Сейчас работа продолжается, — расказали в Госкомтрансе Башкирии

На трассе работает спецтехника

По прогнозам синоптиков, снегопады в регионе продлятся до 26 апреля. Стрелка термометра ночью опустится до -5 градусов. Только в четверг потеплеет до +13 градусов, и осадки уменьшатся.

На скользкой дороге происходят мелкие ДТП