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Снежный коллапс: на трассе Уфа — Челябинск застряли большегрузы
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Снежный коллапс: на трассе Уфа — Челябинск застряли большегрузы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Утром 24 апреля на трассе М-5 парализовало движение. Из-за снегопада на дороге встали фуры. С последствиями весенней стихии вышла бороться спецтехника. Снегоуборочные машины расчищают трассу. Из-за снегопадов на скользкой дороге мелкие ДТП.
— За прошлые сутки в республике работало 626 единиц спецтехники. На федеральных дорогах 73 машины. Сейчас работа продолжается, — расказали в Госкомтрансе Башкирии.
На трассе работает спецтехника
По прогнозам синоптиков, снегопады в регионе продлятся до 26 апреля. Стрелка термометра ночью опустится до -5 градусов. Только в четверг потеплеет до +13 градусов, и осадки уменьшатся.
На скользкой дороге происходят мелкие ДТП
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