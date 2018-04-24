Снегопад затруднил движение по трассе М-5 в Челябинской области

Снегопад утром 24 апреля затруднил движение на федеральной трассе М-5 в районе перевала Уреньга, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции оказали содействие дорожным службам в сопровождение снегоуборочной техники. В настоящий момент движение стабилизировалось», — отмечают в ведомстве.

Жители горнозаводской зоны региона в соцсетях делятся фотографиями последствий снегопада — на снимках городские улицы покрывает слой снега, который многие не ожидали увидеть ближе к концу апреля.

Напомним, ранее синоптики предупредили южноуральцев о сильных снегопадах и ураганном ветре 24 апреля.