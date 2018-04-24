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Снегопад затруднил движение по трассе М-5 в Челябинской области
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Снегопад затруднил движение по трассе М-5 в Челябинской области 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Снегопад утром 24 апреля затруднил движение на федеральной трассе М-5 в районе перевала Уреньга, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции оказали содействие дорожным службам в сопровождение снегоуборочной техники. В настоящий момент движение стабилизировалось», — отмечают в ведомстве.
Жители горнозаводской зоны региона в соцсетях делятся фотографиями последствий снегопада — на снимках городские улицы покрывает слой снега, который многие не ожидали увидеть ближе к концу апреля.
Напомним, ранее синоптики предупредили южноуральцев о сильных снегопадах и ураганном ветре 24 апреля.
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