Травить клещей в Кострое в этом году будут ярославцы

Костроме проходит подготовка к акарицидной обработке. Обработают 189 объектов: парков, скверов, озеленённых территорий и территорий учреждений образования, кладбищ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь обработанных территорий составит 563,55 гектара. Их перечень составляли с учетом сведений о наибольшей посещаемости и информации от медиков о случаях укусов клещами.

В этом году травить клещей в Костроме будет ярославская фирма ООО «ЯРИНВЕСТСЕРВИС». Она выиграла аукцион и обработает территории рядом с жилой застройкой.

Озелененными территориями и кладбищами займутся военные академии РХБЗ.

Обработку начнут 26 апреля при условии благоприятных погодных условий: устойчивая температура +8°градусов и отсутствии осадков в ближайшие 1-3 дня.