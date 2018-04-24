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Травить клещей в Кострое в этом году будут ярославцы
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Травить клещей в Кострое в этом году будут ярославцы 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме проходит подготовка к акарицидной обработке. Обработают 189 объектов: парков, скверов, озеленённых территорий и территорий учреждений образования, кладбищ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Общая площадь обработанных территорий составит 563,55 гектара. Их перечень составляли с учетом сведений о наибольшей посещаемости и информации от медиков о случаях укусов клещами.
В этом году травить клещей в Костроме будет ярославская фирма ООО «ЯРИНВЕСТСЕРВИС». Она выиграла аукцион и обработает территории рядом с жилой застройкой.
Озелененными территориями и кладбищами займутся военные академии РХБЗ.
Обработку начнут 26 апреля при условии благоприятных погодных условий: устойчивая температура +8°градусов и отсутствии осадков в ближайшие 1-3 дня.
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