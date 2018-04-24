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С 26 апреля в Костроме начнут обрабатывать территории от клещей
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С 26 апреля в Костроме начнут обрабатывать территории от клещей 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
С 26 апреля в парках и скверах Костромы начнут акарицидные обработки.
За помощью в больницы региона обратились уже два укушенных жителя — из Поназыревского и Островского районов. Обработки от клещей не начинают из-за неблагоприятных погодных условий. Для начала работ в области должна быть среднесуточная норма в +8 градусов, без осадков.
От клещей в 2018 году только в Костроме планируется обработать 189 парков, скверов, озеленённых территорий и территорий учреждений образования и кладбищ общей площадью 563,55 гектар.
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