Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское и в районе Кургана продолжает расти, к утру 24 апреля прирост составил 21-22 см, сообщают в областном ЦГМС.

По данным синоптиков, влияние на колебания уровня в Тоболе оказывает Курганское водохранилище, и в ближайшие дни вода продолжит прибывать. Однако волноваться жителям областного центра пока рано: сейчас уровень реки составляет 114 см над «нулём» поста, тогда как неблагоприятные явления начинаются при достижении отметки в 700 см.

Незначительный подъём уровня также наблюдается на реке Исеть, в низовьях реки Уй пик половодья уже миновал. Остальные посты фиксируют снижение уровня рек.