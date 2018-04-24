Ещё
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское и в районе Кургана продолжает расти, к утру 24 апреля прирост составил 21-22 см, сообщают в областном ЦГМС.
По данным синоптиков, влияние на колебания уровня в Тоболе оказывает Курганское водохранилище, и в ближайшие дни вода продолжит прибывать. Однако волноваться жителям областного центра пока рано: сейчас уровень реки составляет 114 см над «нулём» поста, тогда как неблагоприятные явления начинаются при достижении отметки в 700 см.
Незначительный подъём уровня также наблюдается на реке Исеть, в низовьях реки Уй пик половодья уже миновал. Остальные посты фиксируют снижение уровня рек.
АиФ: последние новости
Синоптики предупредили жителей Южного Урала об ураганном ветре 24 апреля 130-градусный кипяток потёк из кранов в квартирах жителей Челябинска Снегопад затруднил движение по трассе М-5 в Челябинской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины243
Кремль готовит суперманевр
Британия ответила РФ по делу Скрипаля
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
Что Россия проиграла в Армении
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение