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В Ростове ожидаются заморозки
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В Ростове ожидаются заморозки 

Деловое сообщество 3 часа назад
Сегодня, 24 апреля, в Ростове-на-Дону будет преимущественно солнечная погода, температура воздуха, по сообщению синоптиков, составит +14.. +16 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. К вечеру прогнозируется дождь.
А вот ночью по южной половине области ожидаются заморозки до -2 градусов. Из-за этого специалисты прогнозируют чрезвычайные ситуации и происшествия, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Тем не менее, к концу недели температура воздуха снова станет повысится до +23 градусов днем.
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