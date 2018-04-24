Север Свердловской области встает на лыжи

Под конец апреля на Средний Урал вернулась зима. Север региона не первый день засыпает снегом — сугробы давно переросли 30-сантиметровую отметку. Жители Североуральска Краснотурьинска , Серова, Ивделя, Карпинска откапывают по утрам машины, протаптывают дорожки по колено в снегу, а дети лепят снеговиков.

По щиколотку в снегу пришлось добираться до школы 24 апреля юным североуральцам. А карпинчане днем ранее обменивались фотографиями предпервомайских снеговиков.

Фото: Наташа Пипка/"ВКонтакте"

В соседнем Краснотурьинске дороги всю ночь чистила тяжелая техника. Днем же пешеходы торили тропы по засыпанным снегам тротуарам.

"Думали, что зима ушла по-английски — не попрощавшись… Нееет, как всегда, по-русски — 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется", — перекидываются в соцсетях бородатой шуткой свердловчане.

Фото: «Официальная группа „Жизнь Краснотурьинска“/»ВКонтакте"

За лопаты пришлось взяться автолюбителям и дворникам Ивделя.

Фото: Анна Пискунова/"ВКонтакте"

Утонул в снегу и расположенный чуть южнее Качканар

Между тем синоптики обещают свердловчанам скорое потепление. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 25 апреля осадки в виде дождя и мокрого снега еще сохранятся, а уже на следующий день тучи растянет и воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Вероятно, к четвергу жителям Среднего Урала придется в спешном порядке изыскивать резиновые сапоги, если даже не лодки, чтобы преодолевать теперь уже ручьи из растаявшего снега. Причем не станут исключением и екатеринбуржцы — мегаполис начало обильно засыпать снегом утром 24 апреля.