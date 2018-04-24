Север Свердловской области встает на лыжи 

Под конец апреля на Средний Урал вернулась зима. Север региона не первый день засыпает снегом — сугробы давно переросли 30-сантиметровую отметку. Жители Североуральска, Краснотурьинска, Серова, Ивделя, Карпинска откапывают по утрам машины, протаптывают дорожки по колено в снегу, а дети лепят снеговиков.
По щиколотку в снегу пришлось добираться до школы 24 апреля юным североуральцам. А карпинчане днем ранее обменивались фотографиями предпервомайских снеговиков.
Фото: Наташа Пипка/"ВКонтакте"
В соседнем Краснотурьинске дороги всю ночь чистила тяжелая техника. Днем же пешеходы торили тропы по засыпанным снегам тротуарам.
"Думали, что зима ушла по-английски — не попрощавшись… Нееет, как всегда, по-русски — 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется", — перекидываются в соцсетях бородатой шуткой свердловчане.
Фото: «Официальная группа „Жизнь Краснотурьинска“/»ВКонтакте"
За лопаты пришлось взяться автолюбителям и дворникам Ивделя.
Фото: Анна Пискунова/"ВКонтакте"
Утонул в снегу и расположенный чуть южнее Качканар.
Между тем синоптики обещают свердловчанам скорое потепление. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 25 апреля осадки в виде дождя и мокрого снега еще сохранятся, а уже на следующий день тучи растянет и воздух прогреется до плюс 14 градусов.
Вероятно, к четвергу жителям Среднего Урала придется в спешном порядке изыскивать резиновые сапоги, если даже не лодки, чтобы преодолевать теперь уже ручьи из растаявшего снега. Причем не станут исключением и екатеринбуржцы — мегаполис начало обильно засыпать снегом утром 24 апреля.