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Холода покинут Казань в среду. В пятницу будет уже +16 °C
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Холода покинут Казань в среду. В пятницу будет уже +16 °C 

Казанский Портал 3 часа назад
Сегодня столбики термометра в Казани доберутся до +6 °C, а ночью будет -2 °C. Средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 8 градусов.
Аномальная погода, которая пришла в Казань в выходные, продержится еще один день. По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в среду Татарстан накроет гребень антициклона. Осадков не предвидится, воздух прогреется до +9 °C, сообщает пресс-служба вуза.
С четверга прогнозируется резкое потепление. В пятницу будет уже +16 °C  Читайте также:В казанском зоопарке у обезьян саймири родился детеныш
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