Холода покинут Казань в среду. В пятницу будет уже +16 °C

Сегодня столбики термометра в Казани доберутся до +6 °C, а ночью будет -2 °C. Средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 8 градусов. Аномальная погода, которая пришла в Казань в выходные, продержится еще один день. По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в среду Татарстан накроет гребень антициклона. Осадков не предвидится, воздух прогреется до +9 °C, сообщает пресс-служба вуза. С четверга прогнозируется резкое потепление. В пятницу будет уже +16 °C Читайте также:В казанском зоопарке у обезьян саймири родился детеныш ГИБДД РТ советует не торопиться с заменой шин