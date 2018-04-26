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Погода в Молдове: точный прогноз на 27 и 28 апреля
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Погода в Молдове: точный прогноз на 27 и 28 апреля 

Sputnik Молдова 54 минуты назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +7.. +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20.. +23 градусов
Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18.. +21.
Народные приметы и традиции
Это был период цветения медуницы. Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои именины.
Также к концу апреля начинает куковать кукушка. Считалось, что именно 26 апреля медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья, отправлялись в лес на ее заготовку.
Медуница росла на опушках, полянах лиственных и смешанных лесов.
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Ее также использовали в приготовлении еды, добавляя в салаты. Что касается медуницы, то основное ее отличие от других растений заключается в том, что в зависимости от стадии цветения окраска лепестков становится разной. Сначала появляются розовые бутоны, потом цветы приобретают фиолетовый или синий оттенок. Как правило, расцветает медуница одновременно с подснежниками. Она известна как растение, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а потому, неудивительно, что медуница используется в народной медицине даже сегодня.
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