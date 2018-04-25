Погода в Молдове: точный прогноз на 26 и 27 апреля

КИШИНЕВ , 25 апр — Sputnik . Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается переменная облачность, но при этом без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +7.. +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20.. +23 градусов

Ветер — западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 26 и 27 апреля — синоптики прогнозируют переменчивую погоду, возможны кратковременные дожди, а местами — даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18.. +21.

Народные приметы и традиции

православной церкви 25 апреля почитается память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день. Вообще же, Василия проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии.

Что произошло в Молдове и мире пока все спали: стрельба и отставки>>>

Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим «пастырем Христова стада». В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.