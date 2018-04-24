Ещё
На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 25 и 26 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 25 и 26 апреля 

Sputnik Молдова 3 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник в Молдове ожидается переменная облачность, днем возможны осадки (дожди и грозы), в ночные часы столбики термометров покажут +7.. +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20.. +23 градусов
Ветер — западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В среду, 25 апреля, и четверг, 26 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами — даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18.. +21.
Народные приметы и традиции
Полевод, Водополье, Водопол, Половодье, Антип, Антипа, Антип-половод, Антипы-водополья, Антип-водогон — старинные названия дня.
В четвертый день третьей декады апреля гадали о погоде. Вскрытие рек в этот день сулило прекрасный урожай и хорошее лето, его отсутствие — обещало непогоду и неурожай. Работы по посадке и посеву не проводили, считая этот день неблагополучным для семян и рассады.
Святого этого дня, Антипа, в народе называли Водополом или Водогоном, как раз по той причине, что продолжалось половодье.
Антипий почитался как целитель зубных и других болезней. По обычаю, если у человека болел зуб, то надо было приложить к нему и подержать монетку из серебра, затем вынуть, проделать в ней отверстие и подвесить к иконе св. Антипия. В скором времени после такого обряда зубы переставали беспокоить.
Этот священномученик являлся учеником св. апостола И. Богослова и епископом Пергамской церкви.
Sputnik Молдова: последние новости
Ноги, крылья и хвосты: "звериные будни" Владимира Путина Мощная магнитная буря на Земле 28 сентября достигла уровня Kp=7 Пассажиры рейса Кишинев-Рим молились, пока самолет шел на посадку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины243
Кремль готовит суперманевр
Британия ответила РФ по делу Скрипаля
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
Что Россия проиграла в Армении
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение