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Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля
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Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля 

Sputnik Молдова 30 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, в ночные часы столбики термометров покажут +7.. +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20.. +23 градусов.
Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18.. +21.
Народные приметы и традиции
Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь.
Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине — родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.
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27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню. Крестьяне заранее, перед 27 апреля, перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе день 27 апреля получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого Евставфия.
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