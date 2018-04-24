Волгоградцам осталось переждать один прохладный день

Волгоградцам, вспомнившим о теплых куртках, придется переждать всего один холодный день. Уже к четвергу в город придет по-настоящему летняя погода.

— Сегодня и завтра ночью температура в самых северных районах Волгоградской области может уйти в минус, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Днем в регионе станет намного теплее — градусники покажут от +12 до +17 °С.

Настоящее просветление волгоградцев ждет в конце недели. По прогнозам синоптиков, в четверг город прогреется до 23 градусов.

— Ни следа от холодов не останется и в районах Волгоградской области. Местами температура поднимется до 25 градусов, — добавили волгоградские метеорологи. — После такой жары ночью горожане будут охлаждаться при 6-8 градусах тепла.

В начале недели в город нагрянуло неожиданное похолодание. Лишних эмоций волгоградцам, которые поспешили убрать теплые вещи, добавляет пронизывающий до костей ветер.