Хабаровск будут топить до 3 мая

В этом году батареи в домах хабаровчан остынут только 3 мая, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Мы пошли навстречу просьбе энергетиков не отключать тепло на выходные и праздничные дни, — сообщил в понедельник на заседании штаба по теплу первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов . — Постановление об окончании 3 мая отопительного сезона в городе подготовлено на подпись мэру.

Напомним, по существующему законодательству топить энергетики заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво (в течении пяти дней) перешагнёт отметку +8 градусов.