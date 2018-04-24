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Хабаровск будут топить до 3 мая
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Хабаровск будут топить до 3 мая 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В этом году батареи в домах хабаровчан остынут только 3 мая, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы пошли навстречу просьбе энергетиков не отключать тепло на выходные и праздничные дни, — сообщил в понедельник на заседании штаба по теплу первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов. — Постановление об окончании 3 мая отопительного сезона в городе подготовлено на подпись мэру.
Напомним, по существующему законодательству топить энергетики заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво (в течении пяти дней) перешагнёт отметку +8 градусов.
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