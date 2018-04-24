Режим ЧС ввели в лесах одного из районов Забайкалья из-за осложнения пожарной обстановки

ЧИТА , 24 апреля. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник в лесах Могочинского района Забайкальского края из-за увеличения числа лесных пожаров и установления сухой ветреной погоды. Соответствующее постановление районной администрации опубликовано на официальном портале региона.

"В связи с увеличением количества зарегистрированных термических точек и лесных пожаров, установлением сухой ветреной погоды на территории Могочинского района… администрация постановляет ввести режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе.

Ранее во вторник пресс-служба регионального минприроды сообщила, что на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 20 пожаров общей площадью 1,93 тыс. га. За сутки их площадь увеличилась более чем в 4,5 раза. В ближайшие дни ситуацию может осложнить сильный ветер с порывами до 20 м\с.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. На территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах.