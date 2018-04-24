Юг Башкирии накрыло снегом

Ишимбай, Снегопад в конце апреля смогли наблюдать жители южной части республики. Города Кумертау Мелеуз накануне, 23 апреля, накрыло снегом. Снегопад неожиданно обрушился в вечернее время.

— Зима пришла! С Новым годом! Что-то быстро лето пролетело! — шутят местные жители в соцсетях и делятся фотографиями с видом из своего окна.

Такую картину наблюдали жители Ишимбая

По сведениям синоптиков, характер погоды будет по-прежнему неустойчивым. Ожидать потепления, по крайней мере до майских праздников, не стоит.

— В третьей декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается на 1— 2 градуса ниже нормы, — предупреждают метеорологи.

Кумертау, 23 апреля