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Юг Башкирии накрыло снегом
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Юг Башкирии накрыло снегом 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Снегопад в конце апреля смогли наблюдать жители южной части республики. Города Кумертау, Ишимбай, Мелеуз накануне, 23 апреля, накрыло снегом. Снегопад неожиданно обрушился в вечернее время.
— Зима пришла! С Новым годом! Что-то быстро лето пролетело! — шутят местные жители в соцсетях и делятся фотографиями с видом из своего окна.
Такую картину наблюдали жители Ишимбая
По сведениям синоптиков, характер погоды будет по-прежнему неустойчивым. Ожидать потепления, по крайней мере до майских праздников, не стоит.
— В третьей декаде апреля на территории республики среднесуточная температура воздуха ожидается на 1— 2 градуса ниже нормы, — предупреждают метеорологи.
Кумертау, 23 апреля
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