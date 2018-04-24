Тепла не ждем. Во вторник в Москве будет ветрено и облачно

Облачно и без осадков будет в столице во вторник, 24 апреля. Ветер сохранится, но будет слабее, чем в предыдущие дни.

Ночью скорость ветра переменных направлений может достигать не более 7 метров в секунду. Температура опустится до -3 градусов, днем же воздух прогреется до 12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России , ветреная погода останется в Москве на всю текущую неделю, но сильных порывов не предвидится. Со среды, 25 апреля, ожидаются небольшие дожди. Ночью столбики термометров уже не будут понижаться до минусовых отметок, а днем начнет становиться все теплее. К выходным показатели могут составить уже 18–19 градусов выше нуля.

В минувшие выходные москвичей настиг шторм, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Пострадали 17 человек, одна девочка погибла. Ветер повалил деревья, повредил крыши некоторых зданий и машины.

В это время в городе закрыли парки, а экстренные службы работали в режиме повышенной готовности. За 22 апреля в столице распилили и вывезли все упавшие деревья.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов пояснил, что подобные шквалы случались часто и будут случаться. Наиболее благоприятное время для подобных явлений — конец апреля, май, начало июня, подчеркнул специалист. Он полагает, что весенние штормы и летние торнадо еще могут ждать столицу.

Кроме того, Москва пережила рекордное похолодание: в воскресенье воздух прогрелся только до 3,2 градуса. Это на семь градусов ниже среднесуточной нормы для 22 апреля.