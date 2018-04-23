Китаец выпал из аттракциона и умер

Молодой человек из китайской провинции Хенань разбился насмерть после того как выпал из аттракциона из‐за поломки. Очевидцы сообщили о том, что ремень безопасности мужчины внезапно раскрылся. Подробнее о происшествии сообщил таблоид Daily Mail.

Находившиеся поблизости люди обратили внимание на человека, который повис на конструкции аттракциона со вращающимися на 360 градусов сидениями. В своем пиковом положении они поднимаются над землей на 20 метров. Не сумев удержаться, мужчина упал на бетонную поверхность. На место были вызваны медики, однако, по дороге в больницу пострадавший скончался.

Согласно организации, которая занимается вопросами безопасности в городе, инцидент произошел из-за поломки устройства. По данному делу было возбуждено расследование.