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Китаец выпал из аттракциона и умер
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Китаец выпал из аттракциона и умер 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Молодой человек из китайской провинции Хенань разбился насмерть после того как выпал из аттракциона из‐за поломки. Очевидцы сообщили о том, что ремень безопасности мужчины внезапно раскрылся. Подробнее о происшествии сообщил таблоид Daily Mail.
Находившиеся поблизости люди обратили внимание на человека, который повис на конструкции аттракциона со вращающимися на 360 градусов сидениями. В своем пиковом положении они поднимаются над землей на 20 метров. Не сумев удержаться, мужчина упал на бетонную поверхность. На место были вызваны медики, однако, по дороге в больницу пострадавший скончался.
Согласно организации, которая занимается вопросами безопасности в городе, инцидент произошел из-за поломки устройства. По данному делу было возбуждено расследование.
На прошлой неделе сообщалось о другой смерти на одном из аттракционов. В Великобритании из-за сильного ветра унесло надувной батут, в котором находился ребенок. После удара об дерево и забор врачи не смогли спасти девочку.
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