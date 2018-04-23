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Наиболее загруженным днем недели в центре госуслуг Митина является понедельник
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Наиболее загруженным днем недели в центре госуслуг Митина является понедельник 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Удобнее всего в «Мои документы» обращаться в четверг и воскресенье, когда там меньше всего посетителей.
— Центры государственных услуг «Мои документы» Москвы на основе данных за I квартал 2018 года обновили графики средней загрузки по дням недели и часам, — пояснили в пресс-службе столичных центров госуслуг.
Минимальное число посетителей в центре госуслуг района Митино наблюдается с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00. Наибольшая загрузка приходится на период с 12.00 до 13.00.
Напомним, центр государственных услуг «Мои документы» района Митино находится по адресу Новотушинский проезд, д. 10. (ср)
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