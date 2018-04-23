Наиболее загруженным днем недели в центре госуслуг Митина является понедельник

Удобнее всего в «Мои документы» обращаться в четверг и воскресенье, когда там меньше всего посетителей.

— Центры государственных услуг «Мои документы» Москвы на основе данных за I квартал 2018 года обновили графики средней загрузки по дням недели и часам, — пояснили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Минимальное число посетителей в центре госуслуг района Митино наблюдается с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00. Наибольшая загрузка приходится на период с 12.00 до 13.00.

Напомним, центр государственных услуг «Мои документы» района Митино находится по адресу Новотушинский проезд, д. 10. (ср)