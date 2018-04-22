Свыше трети апрельской нормы осадков выпало за сутки в Москве

Метеорологические наблюдения показали, что за сутки в столице выпало 34% месячной нормы осадков, сообщает телеканал «360».

По данным приборов на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, за последние 24 часа прирост осадков составил 15 миллиметров.

В течение дня синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла. Погода в Москве будет облачной с прояснениями. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Во всем столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявляют в случаях, когда возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры.