Ещё
Свыше трети апрельской нормы осадков выпало за сутки в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше трети апрельской нормы осадков выпало за сутки в Москве 

Газета.Ru 22 апреля 2018
Метеорологические наблюдения показали, что за сутки в столице выпало 34% месячной нормы осадков, сообщает телеканал «360».
По данным приборов на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, за последние 24 часа прирост осадков составил 15 миллиметров.
В течение дня синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла. Погода в Москве будет облачной с прояснениями. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Во всем столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявляют в случаях, когда возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры.
Газета.Ru: последние новости
В Кирове образовались аномальные сугробы Почти половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»146
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня8
На Москву обрушится торнадо34
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране73
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение