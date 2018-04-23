Жители Костромской области в шоке от 30-сантиметровых сугробов

В минувшие выходные некоторые районы области завалил снег, узнал KOSTROMA.TODAY. Многие жители так и не успели снять пуховики.

Одними из самых заснеженных районов этой весной оказались Шарьинский и Макарьевский.

По информации Шарьинской администрации, за двое суток в городе выпало 30 сантиметров снега. Провода покрылись ледяной коркой снега толщиной около 15 миллиметров.

Макарьеве сугробы выросли за выходные до 25 сантиметров.

На уборку последствий непогоды была брошена вся техника — на дорогах расчищали колеи, убирали снег у школ и детских садов. Ряд населенных пунктов в Шарьинском районе остались без света из-за сильного ветра. Все неполадки были устранены вовремя.

Как пишет газета «Макарьевский вестник», в Макарьеве намело сугробы высотой 25 сантиметров. Там на уборку улиц тоже вышла вся дорожная техника. Проезжие части посыпали пескосоляной смесью. Каких-либо ЧП из-за непогоды не произошло. В выходные из-за снега было зарегистрированы две аварии, но в обеих никто не пострадал.

Энергетики также несколько раз выезжали в близлежащие деревни, чтобы устранить порывы проводов.