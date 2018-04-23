Завтра ВятГУ не будет работать из-за снегопада

Завтра, 24 апреля 2018 года, из-за непогоды в Вятском государственном университете объявили выходной.

Сегодня все сотрудники университета получили письма о том, что завтрашний день будет выходным. Ректор ВятГУ в связи с неблагоприятными погодными условиями решил объявить 24 апреля нерабочим днем, соответственно отменить занятия у всех студентов.

Отметим, снегопад идет в Кировской области уже третьи сутки, все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. По прогнозу Кировского ЦГМС, завтра в большинстве районов области ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото — kirov.online