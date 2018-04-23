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Завтра ВятГУ не будет работать из-за снегопада
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Завтра ВятГУ не будет работать из-за снегопада 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Завтра, 24 апреля 2018 года, из-за непогоды в Вятском государственном университете объявили выходной.
Сегодня все сотрудники университета получили письма о том, что завтрашний день будет выходным. Ректор ВятГУ в связи с неблагоприятными погодными условиями решил объявить 24 апреля нерабочим днем, соответственно отменить занятия у всех студентов.
Отметим, снегопад идет в Кировской области уже третьи сутки, все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. По прогнозу Кировского ЦГМС, завтра в большинстве районов области ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Фото — kirov.online
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