Синоптики предупредили жителей Южного Урала об ураганном ветре 24 апреля 

Мощный атмосферный вихрь, бушевавший на выходных в Москве, движется на юг Урала, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Гидрометцентра России.
Во вторник, 24 апреля, в Челябинской области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных территориях, по данным синоптиков, ожидается сильный снегопад, а на дорогах — гололедица. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. При этом столбик термометра не подымится выше +3, +8 градусов.
«Далее циклон устремится на север Красноярского края, в его тыловой части похолодает на 3-4°. «Циклон уже отметился сильным снегом в Пермском крае и Свердловской области. Ночью 23 апреля на метеостанции Краснотурьинск был отмечен сильный снег, до 20 мм осадков», — отмечают в Гидрометцентре.
Отметим, что сильный ветер в Челябинске — это залог дня без смога.