На смену урагану в Москву придут мартовские холода

Как сообщили в центре погоды «Фобос», температура воздуха будет соответствовать показателям, характерным для конца марта и держаться у нулевой отметки.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве снизился до «зеленого» — такое объявление сделали синоптики Гидрометцентра России

По их словам, в понедельник, 23 апреля, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков, ветер с порывами 12-17 м/сек, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. Ночь будут холодными: в ночь на 23 апреля в столице похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.

Фото ©Сергей Авдуевский / Москва меняется

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