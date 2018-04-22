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На смену урагану в Москву придут мартовские холода
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На смену урагану в Москву придут мартовские холода 

Москва меняется 22 апреля 2018
Фото: Москва меняется
Как сообщили в центре погоды «Фобос», температура воздуха будет соответствовать показателям, характерным для конца марта и держаться у нулевой отметки.
Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве снизился до «зеленого» — такое объявление сделали синоптики Гидрометцентра России.
По их словам, в понедельник, 23 апреля, в столичном регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков, ветер с порывами 12-17 м/сек, температура воздуха не превысит 5-7 градусов. Ночь будут холодными: в ночь на 23 апреля в столице похолодает до минус 1-3 градусов, по области — до минус 6.
Фото ©Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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