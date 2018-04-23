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Крымчан предупредили о заморозках
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Крымчан предупредили о заморозках 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Во вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 24 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и местами воздухе заморозки — 0…-3 градуса", — рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что 24 апреля на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным регионального гидрометцентра, днем воздух будет прогрет до +23 градусов. Ожидается, что к концу недели столбики термометров поднимутся до +29.
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