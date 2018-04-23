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В Пскове закончен отопительный сезон в жилых домах
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В Пскове закончен отопительный сезон в жилых домах 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Отопительный сезон заканчивается в Пскове с сегодняшнего дня, 23 апреля.
По словам начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова, учреждения образования и здравоохранения отключат от тепла до 28 апреля. Отключение жилых домов началось уже сегодня.
Он также заметил, что в Управление до отключения поступило значительное число жалоб на высокую температуру в домах псковичей.
«Мы действуем по нормативам: днём будут плюсовые температуры, ночами заморозков тоже не прогнозируется», — рассказал Алексей Захаров.
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