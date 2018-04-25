В Пскове снова возобновят отопительный сезон

Отпуск тепловой энергии в жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях был прекращен с 23 апреля в соответствии с постановлением администрации города Пскова. Отопление в госучреждениях здравоохранения и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта должно было быть прекращено по заявкам организаций, но не позднее 28 апреля.

Напомним, что по закону, решение о завершении отопительного сезона принимают главы муниципальных образований после того, как в течение пяти дней на их территории будет зафиксирована среднесуточная температура воздуха +8 градусов и выше.