На юге и юго-востоке Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение для жителей Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областей и города Алматы, сообщает телеканал «МИР 24».

Ситуация обострилась в связи с возможными паводками на реках. По данным синоптиков, формирование паводков и склонового стока в связи с дождями, местами сильными, ожидается 24-25 апреля на отдельных реках Южно-Казахстанской области, 25-26 апреля — Алматинской области, 25 апреля — Жамбылской области и города Алматы.

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