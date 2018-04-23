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На юге и юго-востоке Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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На юге и юго-востоке Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Мир24 2 часа назад
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение для жителей Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областей и города Алматы, сообщает телеканал «МИР 24».
Ситуация обострилась в связи с возможными паводками на реках. По данным синоптиков, формирование паводков и склонового стока в связи с дождями, местами сильными, ожидается 24-25 апреля на отдельных реках Южно-Казахстанской области, 25-26 апреля — Алматинской области, 25 апреля — Жамбылской области и города Алматы.
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